Enzo Millot może wzmocnić Atletico Madryt

Atletico Madryt niezwykle aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Dotychczas Los Colchoneros dokonali wielu wzmocnień. W gronie piłkarzy przychodzących znaleźli się m.in. Matteo Ruggeri czy też Alex Beana. Możemy być pewni, że to nie koniec budowy składu drużyny prowadzonej przez Diego Simeone.

Z informacji przekazanych przez hiszpański serwis „Marca” dowiadujemy się, że Atletico Madryt szykuje bardzo głośny transfer. Trop zaprowadził ich do Bundesligi. Otóż w kręgu zainteresowań Los Colchoneros znalazł się Enzo Millot. Francuski pomocnik obecnie jest związany z VfB Stuttgart, gdzie prezentuje doskonałą formę.

Wspomniane źródło zaznacza, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Enzo Millot nie wylądował w Atletico Madryt. Francuz traktuje przeprowadzkę do Hiszpanii priorytetowo. Jeśli ostatecznie Los Colchoneros znajdą porozumienie z VfB Stuttgart, to możemy się spodziewać wkrótce ogłoszenia transferu. Byłby to z pewnością jeden z najciekawszych transferowych ruchów w całej La Lidze.

Enzo Millot ma za sobą świetny sezon. Francuski pomocnik rozegrał w nim aż 43 spotkania pod okiem Sebastiana Hoenessa. W tym czasie wychowanek AS Monaco zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 12 trafień, a także osiem asyst.