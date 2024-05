Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robin Le Normand

Robin Le Normand przymierzany do Atletico Madryt

Mario Hermoso oraz Stefan Savić podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego mają odejść z Atletico Madryt. To oznacza, że Rojiblancos są wręcz zmuszeni do pozyskania nowego stopera, który załata dziurę po wspomnianych zawodnikach. Bardzo ciekawe informacje w tej sprawie przekazał włoski dziennikarz Matteo Moretto z hiszpańskiego portalu “Relevo.com”, według którego stołeczny klub ruszył po Robina Le Normanda z Realu Sociedad.

Diego Simeone podobno za wszelką cenę chce mieć w swoim zespole dziewięciokrotnego reprezentanta Hiszpanii, który urodził się we Francji. Sam piłkarz ponoć również jest otwarty na przeprowadzkę do Madrytu. Zgodę na odejście środkowego obrońcy musi jednak wyrazić drużyna z Kraju Basków. Atletico prowadzi rozmowy z Realem Sociedad i ma nadzieję, że zdoła przekonać swojego ligowego rywala do sprzedaży cenionego 27-latka.

Robin Le Normand koszulkę baskijskiej ekipy z powodzeniem przywdziewa od lipca 2016 roku, gdy przeprowadził się do hiszpańskiej drużyny na zasadzie wolnego transferu ze Stade Brest. Mierzący 187 centymetrów wzrostu defensor w 43 meczach zakończonego sezonu strzelił 2 gole. Jego umowa z Realem Sociedad obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.