Atletico planuje hit transferowy. Na radarze gwiazda Chelsea

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico Madryt zainteresowane Enzo Fernandezem

Atletico Madryt ma zamiar w kolejnej kampanii kolejny raz postawić się FC Barcelonie i Realowi Madryt. W związku z tym władze klubu z Wanda Metropolitano mają zamiar wzmocnić się między innymi w środku pola. Wieści na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że Atletico wykazuje zainteresowanie Enzo Fernandezem. Argentyński pomocnik aktualnie broni barw Chelsea. Jednocześnie zwolennikiem scenariusza, aby piłkarz trafił do klubu z Hiszpanii, jest Julian Alvarez, czyli rodak gracza The Blues. Były gracz Manchesteru City podobno zaczął nawet wywierać presję na Los Colchoneors, aby zaczęły się działania w sprawie dopięcia transakcji.

Enzo Fernandez trafił do ekipy ze Stamford Bridge w styczniu 2023 roku z Benfiki. Londyński klub przeznaczył na transakcję ponad 120 milionów euro. Chociaż aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje aż do 2032 roku, to Atletico liczy, że uda się przekonać sterników Chelsea na zgodę na transfer.

Sam ruch nie będzie jednak łatwy do zrealizowania, bo dzisiaj rynkowa wartość Argentyńczyka szacowana jest na mniej więcej 80 milionów euro. To może jednocześnie sugerować, że transfer jest poza zasięgiem ekipy z Madrytu. W tym sezonie Enzo Fernandez wystąpił w 38 spotkaniach. Zdobył w nich sześć bramek, a także zaliczył dziewięć asyst.

