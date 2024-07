Atletico coraz bliżej zaskakującego transferu z Chelsea

Reprezentant Anglii w Hiszpanii? To nie zdarza się zbyt często. Atletico zbliża się do finalizacji rozmów z Chelsea w sprawie transferu pomocnika, informuje Matteo Moretto.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Pablo Simeone

Chelsea chce sprzedać Gallaghera. Atletico intensyfikuje rozmowy

Conor Gallagher od dłuższego czasu jest łączony z odejściem z Chelsea. Chociaż reprezentant Anglii był ważnym ogniwem w drużynie Mauricio Pochettino, to nowy trener Enzo Maresca, nie naciska na jego pozostanie. The Blues mają świadomość sporej wartości pomocnika i są gotowi go sprzedać w tym okienku.

Chelsea nie chce wzmacniać ligowych rywali, dlatego transfer 24-latka do jednej z ekip Premier League wydaje się właściwie wykluczony. W tej sytuacji na pole position w wyścigu o wychowanka klubu ze Stamford Bridge wysunęło się Atletico. Madrytczycy przyspieszyli rozmowy z The Blues i chcą zamknąć negocjacje w ciągu kilku najbliższych dni, twierdzi Matteo Moretto. Pomocnik ma idealnie pasować do taktyki Diego Simeone.

Londyńczycy wyceniają Gallaghera na 40 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że jeżeli nie odejdzie już teraz, w zimie będzie mógł negocjować z nowym pracodawcą. Chelsea chce uniknąć takiej sytuacji i sprzedać Anglika tego lata. W przypadku baku porozumienia z Atleti 24-latek mimo wszystko może zostać sprzedany do jednej z drużyn z Premier League.