Atletico chce pozyskać mistrza świata. Alvarez namawia na transfer

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Romero na liście życzeń Atletico, Alvarez namawia na transfer

Atletico Madryt do pewnego momentu liczyło się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Kryzys formy oraz kiepskie wyniki w marcu sprawiły, że podopieczni Diego Simeone stracili szanse na tytuł. Obecnie muszą bronić miejsca nad podium przed goniącym ich Athletikiem Bilbao.

Z racji tego, że sezon dobiega końca w Madrycie myślą już o przyszłej kampanii. Drużynę ma wzmocnić kilku zawodników, a jednym z nich będzie środkowy obrońca. Uwagę włodarzy Atletico przykuł ostatnio mistrz świata z reprezentacją Argentyny z 2022 roku. Mowa o Cristianie Romero, czyli piłkarzu Tottenhamu. Stoper szuka nowego wyzwania, które pozwoli mu na walkę o trofea.

Zainteresowanie Atletico odwzajemnia sam piłkarz. Hiszpańskie media informowały kilka dni temu, że Romero jest chętny na grę w barwach Los Colchoneros. Dużą rolę w ewentualnym transferze może odegrać jego rodak – Julian Alvarez. Napastnik w niedawnym wywiadzie dla dziennika AS zdradził, że 27-latek bardzo by im pomógł i ma nadzieje, że dołączy do zespołu. „Mam nadzieję, że Cuti Romero dołączy do Atletico, bardzo by nam pomógł. Tu jest bardzo podobnie jak w Argentynie” – powiedział Julian Alvarez.

Romero jest piłkarzem Tottenhamu od 2022 roku, gdy odszedł z Atalanty za 52 mln euro. W obecnym klubie rozegrał 122 mecze, w których zdobył 7 goli. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku.