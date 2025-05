Real Madryt ruszy po mistrza Europy?! To życzenie Xabiego Alonso

Xabi Alonso prawdopodobnie zostanie trenerem Realu Madryt. Jak podaje dziennik AS, hiszpański szkoleniowiec poprosił o jeden transfer. Jego życzeniem jest sprowadzenie Martina Zubimendiego.

Źródło: AS

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso prosi o wielki transfer, Martin Zubimendi życzeniem trenera

Real Madryt po zakończeniu sezonu zmieni trenera. Wszystko wskazuje na to, że Carlo Ancelotti pożegna się z klubem jeszcze przed Klubowymi Mistrzostwami Świata. Na turnieju Królewskich miałby poprowadzić były szkoleniowiec zespołu – Santiago Solari.

Później stery w klubie ma przejąć Xabi Alonso, czyli obecny trener Bayeru Leverkusen. Hiszpan przymierzany był do Realu Madryt już w zeszłym roku, lecz dopiero teraz sprawa nabrała rozpędu. Co ciekawe 43-latek rozpoczął już pracę nad budową kadry pierwszego zespołu. Według hiszpańskiej prasy poprosił zarząd Los Blancos o wielki transfer na sam początek wspólnej współpracy.

Jak informuje dziennik AS życzeniem Xabiego Alonso jest transfer mistrza Europy, a zarazem piłkarza Realu Sociedad – Martina Zubimendiego. Szkoleniowiec uważa, że środek pola to formacja, która potrzebuje największych wzmocnień. Reprezentant Hiszpanii nie po raz pierwszy jest łączony z Realem Madryt. W przeszłości wiele razy pisano o możliwej przeprowadzce do Madrytu.

Zubimendi oprócz zainteresowania 15-krotnych triumfatorów Ligi Mistrzów przykuł również uwagę czołowych klubów Premier League. O transferze pomocnika myśli m.in. Arsenal.

W tym sezonie Zubimendi uzbierał na swoim koncie 44 spotkania, w których zdobył dwie bramki i zaliczył dwie asysty.