Arsenal już w przeszłości usiłował sprowadzić do siebie Douglasa Luiza. Według licznych raportów, Kanonierzy ponowią swoje próby już podczas zimowego okienka transferowego. Jak poinformował portal Caught Offside, Aston Villa ustaliła już minimalną cenę za brazylijskiego pomocnika. Jeśli londyńczycy zamierzają nim wzmocnić swoją drugą linię, muszą być gotowi, by sięgnąć głęboko do kieszeni.