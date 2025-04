Aston Villa chce gwiazdę Realu. Liverpool odpadł z wyścigu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Aston Villa zimą przeprowadziła jedne z najciekawszych transferów w Premier League. Unai Emery oczekiwał wzmocnień przed grą w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Na Villa Park w styczniu przenieśli się: Donyell Malen, Axel Disasi, Marcus Rashford i Marco Asensio. Co ciekawe łącznie w sezonie 2024/2025 władze klubu na nowych zawodników wydały ponad 200 milionów euro.

Choć rozgrywki wciąż trwają, to Monchi już teraz pracuje nad kolejnym oknem transferowym. Latem zespół z Birmingham ponownie ma być aktywny na rynku. Co więcej, dyrektor sportowy ma już kandydata, którego chciałby sprowadzić do klubu. Okazuje się, że “The Villans” myślą o gwieździe Realu Madryt. Ostatnio tym samym piłkarzem interesował się także Liverpool.

Według portalu TeamTalk zawodnikiem, którym interesuje się Aston Villa jest Arda Guler. Turek to jeden z najlepszych młodych graczy w Europie. 20-latek ma jednak problemy z wywalczeniem miejsca w Realu Madryt, co powoduje, że rozważa zmianę klubu. Choć w tym sezonie wystąpił w 33 meczach, to na murawie spędził zaledwie 1170 minut.

Źródło informuje, że Aston Villa od dawna interesuje się reprezentantem Turcji. Umiejętności piłkarza przede wszystkim docenia Monchi, który ceni jego wszechstronność. Guler może grać jako skrzydłowy, ale również w roli ofensywnego pomocnika.

Ponadto Ben Jacobs dodał, że Liverpool odpadł z wyścigu po młodego piłkarza. Guler był łączony z “The Reds”, lecz na Anfield Road nie ma aktualnie tematu transferu Turka. W klubie myślą o zawodniku z większym doświadczeniem niż młoda gwiazda Realu.