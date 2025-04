Guler rozchwytywany! Angielski gigant chce młodą gwiazdę Realu

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Liverpool włączy się do walki o Gulera?

Arda Guler dołączył latem 2023 roku do Realu Madryt. Rozchwytywany talent miał oferty z wielu czołowych europejskich klubów, ale zdecydował się przenieść właśnie na Santiago Bernabeu. Liczył, że to dla niego najlepsze miejsce do rozwoju, ale dotychczasowy pobyt w ekipie Carlo Ancelottiego nie do końca układa się po jego myśli. 20-latek gra niewiele, a jego sytuacja jest szeroko komentowana w rodzimej Turcji. Uważa się, że powinien odejść i dołączyć do zespołu, w którym będzie mógł grać pierwsze skrzypce.

Sam zawodnik niezbyt przychylnie podchodzi do tego pomysłu. Wciąż czuje, że Real jest dla niego odpowiednim klubem i nie zamierza się poddawać. Jego cierpliwość może się oczywiście wyczerpać, jeśli nie nastąpi zmiana, a Ancelotti nie postawi na niego odważniej.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Inne kluby monitorują jego sytuację i przygotowują się do walki o jego podpis. Może to nastąpić latem, choć wiele zależy od nastawienia samego Gulera. Jeśli będzie chciał odejść, Real nie stanie mu na drodze.

Wśród potencjalnych pracodawców tureckiego pomocnika wymienia się Liverpool. “Caught Offside” informuje, że gigant z Anfield poważnie myśli nad jego transferem i nie wyklucza złożenia oferty. Latem w klubie dojdzie do poważnych zmian, a ofensywa może zostać przebudowana. Wówczas znajdzie się miejsce właśnie dla Gulera, który mógłby od samego początku pełnić kluczową rolę w nowym zespole.