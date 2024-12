Dybala zakończy granie w Europie? Ten klub marzy o graczu Romy

Paulo Dybala, ma kontrakt ważny z AS Romą tylko do końca sezonu. W związku z tym coraz częściej pojawiają się wieści w sprawie przyszłości piłkarza. Nowe przekazał Fichajes.net.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala znalazł się na liście życzeń Sao Paulo

Paulo Dybala, trafił do AS Romy z Juventusu latem 2022 roku. W trakcie trwającej kampanii Argentyńczyk nie należy do mocnych punktów zespołu. Mimo że rozegrał blisko 20 spotkań, to strzelił w nich zaledwie dwa gole. Ponadto zaliczył jedną asystę, co nie budzi zachwytów u kibiców Giallorossich. Jednocześnie władze klubu są w trakcie analizy zawodnika pod kątem zaoferowania ewentualnego nowego kontraktu. Tymczasem interesującymi wiadomościami podzielił się portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że napastnik znalazł się na liście życzeń klubu z Brazylii. Chętne na transfer z udziałem Dybali ma być brazylijskie Sao Paulo FC. Brazylijczycy są podobno do tego stopnia zdeterminowani, aby pozyskać byłego gracza Starej Damy, że traktują tego typu ruch jako strategiczny na 2025 rok.

Argentyńska gwiazda może spróbować nowego wyzwania

Godne uwagi jest to, że sternicy ekipy z ligi brazylijskiej nie tylko doceniają możliwości sportowe zawodnika, ale też wpływ piłkarza na otoczkę medialną. Dybala jednocześnie miałby wpłynąć na to, że Sao Paulo mogłoby się liczyć w grze nie tylko o krajowe trofea, ale również te na poziomie kontynentalnym.

Argentyński zawodnik jest na dzisiaj wyceniany na osiem milionów euro. Na koncie Dybali jest też 40 meczów w reprezentacji Argentyny, w których zaliczył cztery trafienia.

