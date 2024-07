AS Roma blisko pozyskania piłkarza Sevilli. Transfer o krok

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Youssef En-Nesyri

En-Nesyri nalega na transfer do Romy

Youssef En-Nesyri już od kilku dni jest zdecydowany na przeprowadzkę do AS Romy, a głównym problemem była różnica między oczekiwaniami finansowymi Hiszpanów a ofertą Romy przedstawioną przez Francois Ghisolfiego. W ostatnich godzinach obie strony znacząco zbliżyły się do porozumienia, głównie dzięki determinacji zawodnika, który bardzo chce przenieść się do Włoch. Pełne porozumienie jest blisko i może zostać osiągnięte wkrótce.

Roma zaoferowała 22 miliony euro, co jest niższą kwotą niż 30 milionów oferowane przez Fenerbahce prowadzone przez Mourinho oraz jeszcze wyższe propozycje z Arabii Saudyjskiej, sięgające nawet 40 milionów euro. Jednak zawodnik nie chce przeprowadzać się do Arabii Saudyjskiej. Z tego powodu Sevilla była skłonna sprzedać En-Nesyriego do Turcji, zwłaszcza po odrzuceniu przez Romę opcji włączenia Bove do transakcji.

W ostatnich tygodniach marokański napastnik, który strzelił 20 goli w ostatnim sezonie, wywierał presję na swój klub, aby pozwolił mu przejść do Serie A. Czeka teraz tylko na zielone światło, aby przyjechać do Włoch i omówić warunki kontraktu, co nie powinno stanowić problemu. Roma jest gotowa zaoferować mu wynagrodzenie w wysokości 1,4 miliona euro rocznie. To mniej niż oferowałoby Fenerbahce, ale dla En-Nesyriego kwestie finansowe nie są priorytetem. Marokańczyk zdecydowanie dąży do przenosin do Romy, a porozumienie z Sevillą jest blisko.

Zobacz również: FC Barcelona skorzysta na odejściu Gundogana. Możliwy wielki transfer