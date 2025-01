Simeone nalega na ten transfer. To ma być następca Griezmanna

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone twierdzi, że Paulo Dybala to idealny kandydat do gry w Atletico

Atletico Madryt w tej kampanii rywalizuje wraz z Realem Madryt i FC Barceloną o najważniejsze cele w Hiszpanii. Los Colchoneros liczą się w grze o mistrzostwo La Liga. Ponadto wciąż biorą udział w Pucharze Króla. Z kolei w Lidze Mistrzów walczą o awans do 1/8 finału. Tymczasem według Fichajes.net władze klubu pracują nad wzmocnieniem zespołu.

Już jakiś czas temu w mediach pojawiła się informacja, że Paulo Dybala jest kandydatem do gry w Atletico. Po kilku dniach ciszy w sprawie okazuje się, że dużym entuzjastą tego rozwiązania ma być trener Diego Simeone. Szkoleniowiec madryckiej ma uważać według Fichajes.net, że napastnik AS Romy to idealny kandydat do zastąpienia Antoine’a Griezmanna.

31-letni piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Serie A tylko do końca czerwca 2025 roku. Chociaż w porozumieniu zawodnika jest wpisana opcja automatycznego przedłużenia kontraktu, co może być pewnego rodzaju wyzwaniem dla działaczy ekipy z ligi hiszpańskiej. Ważne jest jednak także to, że w porozumienia piłkarza z Romą jest wpisana klauzula odstępnego, wynosząca 20 milionów euro. Jeśli tylko ta opcja zostanie aktywowana, to wówczas zawodnik błyskawicznie będzie mógł zmienić pracodawcę, przekonuje hiszpański serwis piłkarski.

W tej kampanii Dybala rozegrała jak na razie 22 mecze. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył też dwa kluczowe podania.

