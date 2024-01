AS Monaco potwierdza transfer. Reprezentant Niemiec zasilił klub

Thilo Kehrer został oficjalnie przedstawiony jako nowy piłkarz AS Monaco. Reprezentant Niemiec został wypożyczony z West Hamu, w którym nie grał zbyt dużo.

IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Thilo Kehrer

Thilo Kehrer zamienił West Ham na AS Monaco

Thilo Kehrer po krótkiej przerwie znów zawita na boiska Ligue 1. Środkowy obrońca nie poradził sobie najlepiej w barwach West Hamu, przez co został wypożyczony do AS Monaco. Francuski klub wydał w tej sprawie oficjalny komunikat.

Ostatni czas dla środkowego obrońcy nie był najlepszy. W obecnej kampanii rozgrywek wystąpił w zaledwie 12 meczach, przebywając na boisku przez 391 minut. David Moyes nie widział reprezentanta Niemiec w swoim składzie.

Wcześniej Kehrer reprezentował barwy m.in. Paris Saint-Germain. Z tą drużyną Niemiec wystąpił nawet w finale Ligi Mistrzów w sezonie 2019/2020. Wówczas paryżanie przegrali z Bayernem Monachium 0:1.

