Źródło: The Athletic

Pressfocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Mauro Icardi mógł reprezentować Arsenal. Sprowadzenie Argentyńczyka klubowi z Londynu zaproponowało Paris Saint-Germain.

Paris Saint-Germain zaproponowało Arsenalowi sprowadzenie Mauro Icardiego

Możliwość transferu Argentyńczyka odrzucił Mikel Arteta

Do Londynu zimą nie trafił żaden napastnik

Trener Arsenal miał jasne stanowisko

W zimowym oknie transferowym Arsenal opuścił Pierre-Emerick Aubameyang. Gabończyk sprawiał problemy wychowawcze, co skutkowało odebraniem mu opaski kapitańskiej, a następnie rozwiązaniem kontraktu. 32-latek przeniósł się do Barcelony, a trener Kanonierów stracił opcję w ataku.

Arsenal zimą szukał nowego napastnika, gdyż Mikel Arteta ma aktualnie do dyspozycji jedynie dwóch nominalnych snajperów. Są to Alexandre Lacazette i Eddie Nketiah. Marzeniem Kanonierów był Dusan Vlahovic. Serb wybrał jednak dołączenie do Juventusu. Z kolei Real Sociedad nie zamierzał sprzedawać Alexandera Isaka.

Ciekawe informacje przekazał The Athletic. Zdaniem tego źródła, Arsenal otrzymał możliwość sprowadzenia w swoje szeregi Mauro Icardiego. Argentyńczyk jest tylko rezerwowym Paris Saint-Germain, dla którego strzelił pięć goli w tym sezonie. Przenosiny 28-latka do Londynu to właśnie pomysł paryżan.

Mikel Arteta przenalizował możliwość sprowadzenia Icardiego. Po zastanowieniu się, Hiszpan uznał, ze Argentyńczyk nie pasuje do jego koncepcji taktycznej. Z związku z tym opiekun londyńczyków przekazał Arsenalowi, aby nie prowadził negocjacji z francuskim klubem. Ostatecznie zimą na Emirates Stadium nie trafił żaden napastnik.

Czytaj także: “Pamiętam wszystko oprócz minut w niebie”. Eriksen blisko powrotu do gry