News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal może pozyskać Nathana Collinsa

Arsenal w minioną środę awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Kanonierzy okazali się lepsi w dwumeczu od Realu Madryt, zwyciężając rezultatem aż 5:1. Teraz podopiecznych Mikela Artety czeka równie trudne zadania. W etapie 1/2 finału Champions League czeka ich rywalizacji z Paris Saint-Germain, które wyeliminowało Aston Villę.

Tymczasem bardzo ciekawe doniesienia transferowe z obozu Arsenalu przekazuje „TBR Football”. Otóż Jakub Kiwior w przyszłym sezonie może mieć nowego konkurenta w walce o skład. Kanonierzy bowiem mogą wzmocnić defensywę. W kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Nathan Collins, który na co dzień reprezentuje barwy Brentford.

Arsenal nieprzypadkowo zainteresował się irlandzkim obrońcą. 23-latek jest niezwykle utalentowanym zawodnikiem i rozgrywa świetny sezon. Kontrakt zawodnika Brentford obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Zważywszy na długość umowy i kluczową rolę w zespole odgrywaną przez piłkarza, to Kanonierzy będą musieli sięgnąć głęboko do portfela. Choć nie została podana kwotę, która zadowoli Pszczoły.

Nathan Collins w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Brentford. Reprezentant Irlandii w tym czasie zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć cztery asysty.