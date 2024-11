Arsenal wytypował kandydatów do wzmocnienia ataku. Trzy duże nazwiska

Arsenal musi w najbliższym czasie poszukać nowego napastnika. Z Kanonierami jest łączonych trzech znakomitych piłkarzy. To Alexander Isak, Nico Williams i Viktor Gyokeres. Kto ma największe szanse trafić do drużyny Mikela Artety? W rozmowie z "MyBettingSites.co.uk" na ten temat wypowiedział się Gianluca Di Marzio.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Isak, Gyokeres i Nico Williams na celowniku Arsenalu

Arsenal ma niemałe problemy w ofensywie. Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Kai Havertz oraz Bukayo Saka nie zapewniają w tym sezonie liczb, które mogłyby zadowalać Mikela Artetę i władze klubu. Kanonierzy z tego powodu rozglądają się za nowym napastnikiem, który zapewni znacznie więcej goli. Zespół z Londynu wytypował trzech kandydatów do wzmocnienia ataku, ale ma sporą konkurencję.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Z Arsenalem w ostatnich tygodniach było łączonych wielu klasowych graczy. Często wymienia się Alexandra Isaka, Viktora Gyokeresa czy Nico Williamsa jako potencjalne wzmocnienia. Głos w tej sprawie zabrał Gianluca Di Marzio, który przekonuje, że do Kanonierów może trafić nowy dyrektor rozpoczynając nowy rozdział w klubie.

– Isak to topowy napastnik, ale to Gyokeres jest zawodnikiem, którym kluby interesują się najbardziej w tym momencie. Nawet Chelsea spróbuje pozyskać Szweda, ale Arsenal zdecydowanie może włączyć się do wyścigu, choć to zależy od pomysłu nowego dyrektora sportowego – uważa Di Marzio. I dodaje: – Jest już powszechnie wiadomo, że Roberto Olabe odejdzie z Realu Sociedad, a dowiedziałem się, że prowadzi zaawansowane rozmowy z Arsenalem, aby zastąpić Edu. Myślę, że mógłby rozpocząć nową erę w klubie.