Arsenal szykuje transfer hiszpańskiego skrzydłowego. Oferta na stole

Arsenal naciska na transfer Alberto Moleiro z Villarreal CF. Jak informuje "CaughtOffside", Anglicy chcą sprowadzić hiszpańskiego skrzydłowego już w styczniu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alberto Moleiro na radarze Arsenalu

Arsenal pozostaje liderem Premier League po 14. kolejkach, a ostatnie zwycięstwo nad Brentford (2:0) na Emirates Stadium tylko umocniło pozycję Kanonierów. Bohaterem spotkania został Mikel Merino, który nie tylko otworzył wynik, ale również zanotował asystę przy golu Bukayo Saki w doliczonym czasie gry.

Forma Arsenalu jest stabilna, jednak Mikel Arteta wciąż patrzy w przyszłość i aktywnie analizuje rynek transferowy, zwłaszcza ten hiszpański, z którego sam doskonale wywodzi się jako trener i piłkarz. Menedżer londyńskiego klubu ma już na oku kolejny talent z La Liga.

Według informacji „CaughtOffside”, Arsenal przygotowuje ofertę za Alberto Moleiro, 22-letniego skrzydłowego Villarreal CF, który wcześniej rozwijał się w Las Palmas. Arteta jest dużym fanem jego stylu gry, a klub obserwuje go od dłuższego czasu.

Moleiro od miesięcy wzbudza zainteresowanie w Europie. Jego kreatywność, świetna technika oraz umiejętność gry między liniami sprawiają, że idealnie pasuje do ofensywnego profilu drużyny Artety. Hiszpan znakomicie radzi sobie w tym sezonie, ponieważ zdobył już sześć bramek i zanotował dwie asysty w 19 meczach.

Choć Villarreal nie planował rozstawać się z Moleiro już po kilku miesiącach od jego pozyskania, sytuacja finansowa klubu i presja oferty z Premier League mogą zmusić Żółtą Łódź Podwodną do negocjacji. Cena zawodnika ma wynosić co najmniej 35 mln euro. Moleiro ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku.