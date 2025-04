Arsenal rozmawia z gwiazdą Bayernu! Kanonierzy chcą ubiec kluby z Arabii

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kingsley Coman i Arsenal prowadzą rozmowy ws. letniego transferu

Kingsley Coman zbliża się do końca przygody z Bayernem Monachium. Choć kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do czerwca 2027 roku, to nie brakuje głosów, że latem zostanie sprzedany. Co więcej, odejście skrzydłowego z bawarskiego klubu wydaje się już przesądzone. Tak przynajmniej sugeruje Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland.

Dziennikarz dodał także, że potencjalnym kierunkiem transferowym dla 28-latka może być Premier League. Okazuje się, że ostatnio z otoczeniem zawodnika skontaktował się Arsenal. Kanonierzy wyrazili swoje zainteresowanie i pozostają w stałym kontakcie z drugą stroną.

Transakcja sama w sobie nie powinna stanowić problemu. W Monachium są pogodzeni z faktem, że Coman odejdzie po sezonie. Zarząd lidera Bundesligi już pracuje nad pozyskaniem odpowiedniego następcy. Natomiast przeszkodzić może zainteresowanie ze strony innych klubów. O sprowadzenie wychowanka PSG zabiegają drużyny z Arabii Saudyjskiej, które kuszą go lukratywnym kontraktem.

Coman zawodnikiem Bayernu Monachium jest od 2015 roku, gdy najpierw został wypożyczony z Juventusu, a po dwóch latach wykupiony. Die Roten łącznie zapłacili za niego ok. 28 milionów euro. W trakcie pobytu na Allianz Arenie reprezentował klub w 329 spotkaniach, w których zdobył 69 goli i zaliczył tyle samo asyst.