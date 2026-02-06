Arsenal rozmawia z napastnikiem. Gigant chce osłabić ligowego rywala

Arsenal nawiązał kontakt w sprawie transferu Eli Kroupiego z Bournemouth - donosi serwis mediafoot.net. Francuski napastnik błyszczy w tym sezonie w Premier League.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Eli Kroupi na celowniku Arsenalu

Arsenal jest głównym faworytem do zdobycia długo wyczekiwanego mistrzostwa Premier League. Po 24. kolejkach Kanonierzy prowadzą w tabeli, mając sześć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Drużyna Mikela Artety szykuje się teraz na wymagające dni, w których zmierzy się w lidze z Sunderlandem i Brentfordem, a także z Wigan w Pucharze Anglii.

Jak informuje portal mediafoot.net, londyński gigant nawiązał pierwszy kontakt w sprawie Eli Kroupiego, 19-letniego napastnika AFC Bournemouth. Francuz w bieżącym sezonie imponuje formą. W 19 ligowych meczach zdobył 8 bramek, a jego błyskawiczny rozwój pokazuje, że talent dopiero zaczyna eksplodować.

Kroupi dołączył do Bournemouth w styczniu ubiegłego roku z FC Lorient za 13 milionów euro. Jego obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. Francuski snajper znajduje się także w kręgu zainteresowań Paris Saint-Germain. Bournemouth, które skutecznie rozwija młodych graczy, może oczekiwać za Kroupiego nawet 50 milionów euro.

Zmiana agencji przez zawodnika dodatkowo przyspiesza perspektywę jego potencjalnego transferu w 2026 roku, a kontakt Arsenalu może być pierwszym krokiem do wielkiego transferu. We wrześniu zadebiutował w kadrze Trójkolorowych do lat 21 i w pięciu potyczkach strzelił trzy gole.