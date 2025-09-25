Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Kenan Yildiz może wzmocnić Arsenal

Arsenal latem solidnie wzmocnił skład. Transfery poszły w parze z wynikami, ponieważ wicemistrzowie Anglii od początku rozgrywek dysponują wysoką formą. Kanonierzy zaliczyli jedynie wpadkę z Liverpoolem (0:1). To właśnie The Reds są głównym faworytem do triumfu w rozgrywkach Premier League, a londyńczycy zimą spróbują jeszcze bardziej wzmocnić skład.

Bardzo ciekawe doniesienia transferowe z obozu Arsenalu przekazuje „Radio Radio”. Otóż Kanonierzy są gotowi przeprowadzić hit. A jest nim sprowadzenie Kenana Yildiza z Juventusu. Londyńczycy sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić gwiazdę Starej Damy. Ich oferta ma opiewać na 60 milionów euro. Warto zaznaczyć, że Turek jest również celem Chelsea.

Arsenal jest wręcz zdeterminowany, aby pozyskać Kenana Yildiza. Wspomniane źródło zaznacza, że Anglicy są gotowi włączyć w transakcję Leandro Trossarda. Obecnie nie jest znane stanowisko Juventusu. Czas pokaże, czy reprezentant Turcji finalnie trafi na boiska Premier League.

Kenan Yildiz od początku sezonu jest w znakomitej dyspozycji. 20-latek rozegrał pięć spotkań. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców. Reprezentant Turcji może się pochwalić również czterema asystami.