Arsenal wybiera napastnika. Na liście życzeń aż siedem nazwisk!

Arsenal jest zdeterminowany, aby tego lata pozyskać napastnika z najwyższej półki. To główny cel na najbliższe miesiące. "Fichajes" informuje, że klub wybiera odpowiedniego kandydata, a na liście życzeń ma aż siedem nazwisk.

Wielkie nazwiska na liście Arsenalu

Arsenal zimą starał się pozyskać nowego napastnika. Kontuzje Kaia Havertza oraz Gabriela Jesusa zmusiły włodarzy klubu do przyspieszenia pewnych działań, mimo pierwotnych planów dotyczących poczekania z tym ruchem do lata. Kanonierzy zabiegali o takich graczy, jak Jhon Duran czy Ollie Watkins, lecz ostatecznie nie udało im się sprowadzić nikogo. Uznano to za wielką porażkę pionu sportowego, gdyż Mikel Arteta w najbliższych miesiącach musi kombinować i ustawiać w ataku zawodników, którzy nominalnie grają na innych pozycjach.

Aby latem nie powtórzyć błędów, Arsenal odpowiednio wcześniej zaczął prace nad pozyskaniem snajpera z najwyższej półki. Aktualnie jest na etapie wytypowania odpowiedniego kandydata. “Fichajes” informuje, że poszukiwania są bardzo szerokie, bowiem na liście życzeń widnieje aż siedem nazwisk. Są to zarówno piłkarze klasy światowej, jak i tacy, którzy dopiero do tego aspirują.

Bezwzględnym numerem jeden w gabinetach Arsenalu jest Alexander Isak, który notuje kolejny znakomity sezon. Sprowadzenie go wiąże się jednak z rekordowym wydatkiem, na który londyńczycy mogą nie być gotowi. Oprócz Szweda, Kanonierzy rozważają Liama Delapa, Benjamina Sesko, Lautaro Martineza, Samu Omorodiona, Olliego Watkinsa oraz Jonathana Davida. To piłkarze o zupełnie innych umiejętnościach i charakterystyce, dlatego kluczowe jest wybranie takiego, który będzie najlepiej pasował do systemu gry zespołu. Na korzyść Davida działa fakt, że będzie dostępny w ramach transferu bezgotówkowego, gdyż latem wygasa jego umowa z Lille.