Arsenal może sprzedać zawodnika. Wzbudza zainteresowanie dużych klubów

Tavares interesującą opcją dla klubów z Anglii i Włoch

Lewy obrońca Arsenalu, Nuno Tavares wzbudza duże zainteresowanie po imponujących występach na wypożyczeniu w Lazio. Portugalczyk nie miał zbyt wielu okazji, aby zaistnieć w pierwszym składzie Arsenalu podczas swojej gry na Emirates Stadium. Jednak w Serie A zaczyna odnajdywać swoje miejsce. Wydaje się, że czołowe włoskie kluby chętnie widziałyby go u siebie.

Tavares przyciąga również uwagę klubów z Premier League, takich jak Nottingham Forest i Brighton.

Arsenal już zawarł umowę, która pozwoli 24-latkowi na stałe dołączyć do Lazio, a klub otrzyma procent zysku z przyszłej transakcji związanej z jego transferem. Wszystko wskazuje na to, że Tavares latem dołączy do Lazio, a następnie może być sprzedany do innego klubu.

W tym sezonie lewy obrońca zaliczył osiem asyst w 18 rozegranych spotkaniach w tym sezonie we włoskim klubie.

Niektórzy kibice Arsenalu mogą zastanawiać się, czy klub nie pożegnał się z Tavaresem zbyt wcześnie. Jednak biorąc pod uwagę, że Kanonierzy mają obecnie wiele solidnych opcji na lewej obronie, wydaje się mało prawdopodobne, by Portugalczyk wywalczył sobie miejsce w drużynie Mikela Artety. Musiałby on rywalizować z takimi zawodnikami jak Riccardo Calafiori czy Myles Lewis-Skelly.

