Arsenal wyłoży 80 mln funtów? Kanonierzy skontaktowali się z gwiazdą

MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Matheus Cunha na celowniku Arsenalu. Szalone żądania Wolves

Matheus Cunha w tym sezonie wyrósł na prawdziwą gwiazdę Premier League. W związku z tym wokół Brazylijczyka ponownie narosło mnóstwo spekulacji transferowych. Według najświeższych doniesień Bena Jacobsa w nieformalnym kontakcie z przedstawicielami napastnika pozostaje Arsenal.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Kanonierzy od dłuższego czasu poszukują wzmocnień w ataku. Jednak do tej pory władze klubu z Emirates Stadium nie podjęły żadnego znaczącego kroku. Nawiązanie kontaktu z Matheusem Cunhą to bardzo wstępny etap, biorąc pod uwagę fakt, że Wolves nie ma zamiaru sprzedawać swojego czołowego piłkarza.

– Matheus Cunha nie podpisał jeszcze nowego kontraktu z Wolves, mimo że ustnie uzgodnił nowe warunki finansowe. Strony wciąż omawiają klauzulę odstępnego i potencjalnie dwie różne kwoty w zależności od tego, czy Wolves utrzymają się lub spadną – informuje Ben Jacobs na X.

Dziennikarz przekazuje, że Cunha dostał ofertę znacznej podwyżki od Wolves, co ma przekonać Brazylijczyka do pozostania przynajmniej do końca sezonu. Wilki nie chcą robić piłkarzowi pod górkę, ale jednocześnie dbają o własne interesy. Właśnie dlatego żądają za swoją gwiazdę aż 80 mln funtów z zaznaczeniem, że ta cena obowiązuje tylko zimą. W trakcie letniego okna te oczekiwania zapewne nieco spadną.