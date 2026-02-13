Arsenal i Manchester United chcą napastnika z polskimi korzeniami. Wielki transfer na horyzoncie

Arsenal pozostaje zdecydowanym faworytem w walce o napastnika z polskimi korzeniami - donosi "TEAMtalk". Igor Tyjon z Blackburn Rovers znajduje się także na liście życzeń Manchesteru United.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Igor Tyjon na celowniku Arsenalu i Manchesteru United

Arsenal oraz Manchester United planują pozyskać 17-letniego napastnika Igora Tyjona z Blackburn Rovers. Zawodnik ma już doświadczenie w młodzieżowych reprezentacjach Polski, jednak we wrześniu ubiegłego roku został powołany do kadry Anglii do lat 18, w której zdobył trzy bramki w pięciu występach.

Według źródeł „TEAMtalk”, Kanonierzy są bliżej przekonania zawodnika do transferu na Emirates Stadium. W przyszłym miesiącu Tyjon skończy 18 lat. Młody napastnik odrzucił nowe warunki umowy z Blackburn i oczekuje się, że opuści Ewood Park po wygaśnięciu kontraktu z klubem z Championship z końcem sezonu.

Oprócz Arsenalu i Manchesteru United, Tyjon przyciągnął uwagę Liverpoolu, Leeds United oraz Newcastle United, które przedstawiają swoje wizje rozwoju dla młodego zawodnika. Niedawno Piotr Koźmiński ujawnił, że napastnik znajduje się również w orbicie zainteresowań polskich klubów. Piłkarz może latem zdecydować się na transfer do nieco słabszego zespołu, w którym otrzyma szanse na regularne występy.

Do tej pory Tyjon rozegrał trzy mecze w pierwszej drużynie Blackburn. Angielska ekipa w obecnym sezonie walczy o utrzymanie w Championship. Po 32. kolejkach The Riversiders zajmują 22. miejsce z dorobkiem 32 punktów.