Arsenal i Chelsea obserwują pomocnika Bayernu Monachium. To byłby transferowy hit

Arsenal i Chelsea mają w kręgu zainteresowań Lennarta Karla, który przebojem wdarł się do Bayernu Monachium - informuje Ekrem Konur z serwisu "FussballDaten". 17-letni zawodnik wyceniany jest na 90 milionów euro.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lennart Karl na radarze angielskich gigantów

Arsenal oraz Chelsea w ostatnich miesiącach miewają problemy ze skutecznością i kreowaniem sytuacji bramkowych. Obaj angielscy giganci planują więc kolejne wzmocnienia ofensywy. Jak informuje serwis „FussballDaten”, londyńskie kluby uważnie monitorują sytuację Lennarta Karla z Bayernu Monachium.

Przedstawiciele The Blues i Kanonierów mieli już pojawić się w Niemczech, by z bliska obserwować rozwój 17-letniego zawodnika i ocenić jego potencjał przed złożeniem oferty. Karl uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w 1. Bundeslidze i jest porównywany do Arjena Robbena ze względu na styl gry, dynamikę oraz łatwość wygrywania pojedynków jeden na jeden. Niemiec potrafi odmienić losy spotkania jednym zagraniem.

W bieżącym sezonie ofensywnie usposobiony pomocnik rozegrał 29 spotkań, w których zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. Władze Bayernu ustaliły cenę wywoławczą na poziomie 80-90 milionów euro. Otwartą kwestią pozostaje, czy sam Karl jest gotów na tak wczesny wyjazd do Premier League. Przenosiny do jednej z najsilniejszych lig świata mogłyby znacząco przyspieszyć jego rozwój, ale jednocześnie wiązałyby się z ogromną presją oraz rywalizacją o miejsce w składzie.

W sierpniu ubiegłego roku Karl przedłużył kontrakt z klubem ze stolicy Bawarii do czerwca 2028 roku. W listopadzie zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Niemiec, a w dwóch występach strzelił trzy gole. Obecnie 17-latek walczy o miejsce w kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.