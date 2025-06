Benjamin Sesko jest coraz bliżej transferu do Premier League. Słoweniec wyraził gotowość do podpisania kontraktu z Arsenalem. Umowa ma obowiązywać do 2030 roku - informuje Nicolo Schira.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Benjamin Sesko trafi do Premier League, Arsenal o krok od transferu

Arsenal w kontekście letniego okna transferowego priorytetowo traktuje wzmocnienia w formacji ataku. Nie jest tajemnicą, że w klubie rozglądają się nie tylko za nowym skrzydłowym, ale również za napastnikiem. Z Kanonierami łączonych jest wielu zawodników takich jak m.in. Nico Williams. Nie brakuje również informacji o zainteresowaniu Rodrygo.

Nowe wieści ws. potencjalnych transferów, jakie planuje Arsenal przekazał Nicolo Schira. Według włoskiego dziennikarza coraz więcej wskazuje na to, że latem do zespołu dołączy Benjamin Sesko. Słoweniec miał wyrazić gotowość do podpisania wieloletniego kontraktu.

Umowa pomiędzy Sesko a Arsenalem ma zostać podpisana do 2030 roku. Na ten moment więcej szczegółów nie zostało podanych. Do ustalenia wciąż pozostały ważne kwestie, takie jak kwota transferu. Ta z pewnością nie będzie niska, ponieważ RB Lipsk wycenił napastnika na 80 milionów euro. Kluczowa może okazać się chęć odejścia samego zawodnika, który nie ukrywa, że chce przejść do The Gunners.

Sesko to 22-letni napastnik, który karierę rozpoczynał w akademiach NK Krsko i NK Domzale. W 2019 roku przeniósł się do RB Salzburg, a cztery lata później dołączył do Lipska. W Bundeslidze rozegrał 64 spotkania, w których zdobył 27 goli.