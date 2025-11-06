Arsenal chce zatrzymać swoją gwiazdę. Nowa umowa w drodze

Arsenal ma nadzieję na przedłużenie kontraktu z Leandro Trossardem - informuje "The Sun". Belgijski skrzydłowy świetnie wywiązuje się ze swojej roli w zespole Mikela Artety.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard może przedłużyć kontrakt z Arsenalem

Arsenal kontynuuje znakomitą passę w bieżącej kampanii. Ekipa Mikela Artety wygrała już 10 kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach. W Premier League Kanonierzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli z przewagą sześciu punktów nad Manchesterem City, a w Lidze Mistrzów ustępują jedynie Bayernowi Monachium, który może pochwalić się lepszym bilansem bramkowym.

Jednym z kluczowych zawodników londyńskiego zespołu w tym sezonie jest Leandro Trossard. Jak donosi „The Sun”, zarówno władze klubu, jak i sam zawodnik liczą na przedłużenie kontraktu. Choć Belg latem podpisał nową umowę obejmującą znaczącą podwyżkę wynagrodzenia, nie przedłużono wówczas jej okresu obowiązywania. Obecny kontrakt 30-letniego skrzydłowego obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Trossard trafił na Emirates Stadium w styczniu 2021 roku z Brighton & Hove Albion za 24 miliony euro. Od tego czasu stał się jednym z najważniejszych elementów ofensywy Artety, łącząc technikę i skuteczność pod bramką rywali. W trwającym sezonie regularnie pojawia się w wyjściowym składzie, zdobył trzy bramki i dorzucił cztery asysty.

Belg nie ukrywa, że znakomicie czuje się w północnym Londynie i chciałby związać swoją przyszłość z Arsenalem na dłużej. Klub z kolei konsekwentnie pracuje nad zabezpieczeniem kontraktów swoich kluczowych zawodników. Nowe umowy podpisali już Martin Odegaard, William Saliba i Gabriel Martinelli, a wkrótce podobne rozmowy mają zostać przeprowadzone z Bukayo Saką i Declanem Ricem.