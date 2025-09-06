Arsenal chce zatrzymać skrzydłowego. Oferta odrzucona

Leandro Trossard nie na sprzedaż. Kanonierzy odrzucają ofertę
Arsenal w trzech ostatnich sezonach Premier League kończył rozgrywki na pozycji wicemistrza Anglii. Latem londyński klub zainwestował ogromne środki w wzmocnienia. Na nowych zawodników wydano blisko 300 milionów euro. Do zespołu Mikela Artety trafili m.in. Viktor Gyokeres ze Sportingu, Eberechi Eze z Crystal Palace oraz Martin Zubimendi z Realu Sociedad.
Początek sezonu nie obył się jednak bez potknięcia. Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji Kanonierzy przegrali w hicie 3. kolejki z Liverpoolem (0:1) na Anfield Road. W tym samym czasie w mediach pojawiły się spekulacje, że Leandro Trossard znalazł się na radarze Besiktasu Stambuł. Belgijski skrzydłowy miał być kuszony wizją transferu do Super Lig jeszcze przed zamknięciem okna transferowego, które w Turcji wygasa 9 września.
Jak informuje niezawodny Fabrizio Romano, taki ruch nie wchodzi w grę. Arsenal nie planuje sprzedaży 30-latka, a sam zawodnik pozostaje istotnym elementem układanki Artety. Co więcej, dziennikarz przypomina, że w sierpniu Trossard zaakceptował propozycję nowego kontraktu, który obecnie obowiązuje do czerwca 2027 roku.
Leandro Trossard trafił na Emirates Stadium w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion i od tego czasu rozegrał już 125 spotkań i zdobył 28 bramek. W obecnej kampanii ligowej rozegrał jedno spotkanie przeciwko Leeds United (5:0).