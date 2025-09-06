Arsenal chce zatrzymać skrzydłowego. Oferta odrzucona

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Leandro Trossard nie na sprzedaż. Kanonierzy odrzucają ofertę

Arsenal w trzech ostatnich sezonach Premier League kończył rozgrywki na pozycji wicemistrza Anglii. Latem londyński klub zainwestował ogromne środki w wzmocnienia. Na nowych zawodników wydano blisko 300 milionów euro. Do zespołu Mikela Artety trafili m.in. Viktor Gyokeres ze Sportingu, Eberechi Eze z Crystal Palace oraz Martin Zubimendi z Realu Sociedad.

Początek sezonu nie obył się jednak bez potknięcia. Tuż przed przerwą na mecze reprezentacji Kanonierzy przegrali w hicie 3. kolejki z Liverpoolem (0:1) na Anfield Road. W tym samym czasie w mediach pojawiły się spekulacje, że Leandro Trossard znalazł się na radarze Besiktasu Stambuł. Belgijski skrzydłowy miał być kuszony wizją transferu do Super Lig jeszcze przed zamknięciem okna transferowego, które w Turcji wygasa 9 września.

Jak informuje niezawodny Fabrizio Romano, taki ruch nie wchodzi w grę. Arsenal nie planuje sprzedaży 30-latka, a sam zawodnik pozostaje istotnym elementem układanki Artety. Co więcej, dziennikarz przypomina, że w sierpniu Trossard zaakceptował propozycję nowego kontraktu, który obecnie obowiązuje do czerwca 2027 roku.

🚨🔴⚪️ Arsenal are not planning for Leandro Trossard exit despite links with Besiktas move in the recent days.



Trossard already agreed new deal at the club in August and move to Turkish Super Lig has no chance of happening now. pic.twitter.com/i06hDRaVtS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2025

Leandro Trossard trafił na Emirates Stadium w styczniu 2023 roku z Brighton & Hove Albion i od tego czasu rozegrał już 125 spotkań i zdobył 28 bramek. W obecnej kampanii ligowej rozegrał jedno spotkanie przeciwko Leeds United (5:0).