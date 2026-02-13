Arsenal chce napastnika z Serie A. Gigant szykuje ciekawy transfer

16:36, 13. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Transfers

Arsenal zamierza pozyskać latem napastnika. Według portalu "Football Transfers", na celowniku Kanonierów znajduje się Pio Esposito z Interu Mediolan.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Pio Esposito przyciąga uwagę Kanonierów

Arsenal jest liderem Premier League z dorobkiem 57 punktów. W 26. kolejce Kanonierzy zremisowali na wyjeździe z Brentfordem (1:1). Prowadzenie dla londyńczyków dał Noni Madueke, a chwilę później wyrównał Keane Lewis-Potter. Mimo dobrego miejsca w tabeli Kanonierzy wciąż ma problemy w ataku.

Viktor Gyokeres po głośnej przeprowadzce ze Sportingu Lizbona nie spełnia oczekiwań w swoim pierwszym sezonie na Emirates Stadium, co zmusza klub do rozglądania się za wzmocnieniami w linii ataku. Jak donosi „Football Transfers”, dyrektor sportowy Andrea Berta poprosił o szczegółowe informacje na temat napastnika Pio Esposito z Inter Mediolan. Zawodnik znajduje się już wysoko na liście życzeń Kanonierów.

Esposito w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W swoim dorobku ma pięć trafień oraz sześć asyst. Wcześniej błyszczał podczas wypożyczenia do Spezii Calcio na poziomie Serie B, gdzie zdobył 19 bramek w 40 meczach.

Kontrakt młodego Włocha z Interem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia utalentowanego snajpera na 35 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że Arsenal poważnie rozważa jego pozyskanie, a najbliższe tygodnie mogą przynieść konkretne decyzje w sprawie transferu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź