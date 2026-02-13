Arsenal chce napastnika z Serie A. Gigant szykuje ciekawy transfer

Arsenal zamierza pozyskać latem napastnika. Według portalu "Football Transfers", na celowniku Kanonierów znajduje się Pio Esposito z Interu Mediolan.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Pio Esposito przyciąga uwagę Kanonierów

Arsenal jest liderem Premier League z dorobkiem 57 punktów. W 26. kolejce Kanonierzy zremisowali na wyjeździe z Brentfordem (1:1). Prowadzenie dla londyńczyków dał Noni Madueke, a chwilę później wyrównał Keane Lewis-Potter. Mimo dobrego miejsca w tabeli Kanonierzy wciąż ma problemy w ataku.

Viktor Gyokeres po głośnej przeprowadzce ze Sportingu Lizbona nie spełnia oczekiwań w swoim pierwszym sezonie na Emirates Stadium, co zmusza klub do rozglądania się za wzmocnieniami w linii ataku. Jak donosi „Football Transfers”, dyrektor sportowy Andrea Berta poprosił o szczegółowe informacje na temat napastnika Pio Esposito z Inter Mediolan. Zawodnik znajduje się już wysoko na liście życzeń Kanonierów.

Esposito w obecnym sezonie rozegrał 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach. W swoim dorobku ma pięć trafień oraz sześć asyst. Wcześniej błyszczał podczas wypożyczenia do Spezii Calcio na poziomie Serie B, gdzie zdobył 19 bramek w 40 meczach.

Kontrakt młodego Włocha z Interem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia utalentowanego snajpera na 35 milionów euro. Wszystko wskazuje na to, że Arsenal poważnie rozważa jego pozyskanie, a najbliższe tygodnie mogą przynieść konkretne decyzje w sprawie transferu.