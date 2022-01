PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Arsenal jasno określił swój główny cel transferowy. Jest nim napastnik Fiorentiny Dusan Vlahović, a potwierdzeniem tego jest oferta przedstawiona przez londyński klub w sprawie transferu Serba. Ma opiewać łącznie na 70 milionów euro.

Arsenal skonkretyzował swoje zainteresowanie napastnikiem Fiorentiny Dusanem Vlahoviciem

Kanonierzy przedstawili Fiorentinie oficjalną ofertę w sprawie tranferu

21-letni Serb z 16 bramkami na koncie jest liderem klasyfikacji strzelców Serie A

Arsenal złożył ofertę za Vlahovicia

Sprowadzenie napastnika jest jednym z priorytetów Kanonierów na styczeń. Jest to związane między innymi z odsunięciem od zespołu i bardzo prawdopodobnym odejściem Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Reprezentanta Gabonu na Emirates Stadium ma zastąpić snajper Fiorentiny Dusan Vlahović. Bardzo zdeterminowany do sprowadzenia serbskiego napastnika do zespołu jest menedżer Arsenalu Mikel Arteta.

Kanonierzy chcą, aby Vlahović zawitał do Londynu już w styczniu. Jak informuje La Gazetta dello Sport na biurka Fiorentiny trafiła bardzo atrakcyjna oferta ze strony Arsenalu. Londyński klub miał zaoferować Włochom 55 milionów euro, a także pozostawienie w Fiorentinie na stałe Lucasa Torreiry. Urugwajczyk, który na Stadio Artemio Franchi występuje obecnie na zasadzie wypożyczenia, jest wyceniany na 15 milionów euro. W efekcie transfer Vlahovicia mógłby opiewać łącznie na 70 milionów euro.

Według włoskiego dziennika, Fiorentina poważnie rozważa przyjęcie tej propozycji. Tym bardziej, że władze klubu zaczynają tracić cierpliwość do 21-letniego zawodnika i jego otoczenia. Obecna umowa Vlahovicia z klubem obowiązuje do czerwca 2023 roku. Piłkarz jeszcze niedawno nie był zainteresowany jej przedłużenie, ale podobno ostatnio zmienił stanowisko. Byłby gotowy rozważyć pozostanie w Fiorentinie, ale postawił jej zaporowe warunki finansowe.

Vlahović w drużynie Fiorentiny występuje od lipca 2018 roku, kiedy przeniosł się do Włoch za niespełna dwa miliony euro z Partizana Belgrad. Od tamtej pory rozegrał w zespole ze Stadio Artemio Franchi 106 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 47 bramek i dokładając do tego siedem asyst.

