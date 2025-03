Arsenal rozważa transfer wielkiego talentu. Piłkarz chce trafić do Premier League

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Jorrel Hato na celowniku Arsenalu

Arsenal FC planuje intensywne letnie okienko transferowe. Do klubu z północnego Londynu dołączy nowy dyrektor sportowy, Andrea Berta, który będzie odpowiedzialny za kolejne transfery. Włoch już teraz rozgląda się za potencjalnymi wzmocnieniami, a na jego liście życzeń znajduje się Jorrel Hato z Ajaxu Amsterdam.

Holender jest obserwowany przez Kanonierów od wielu miesięcy. Latem z zespołem Mikela Artety najprawdopodobniej pożegnają się Kieran Tierney, który ma wrócić do Celticu Glasgow, a także Jakub Kiwior i Oleksandr Zinczenko, których odejście również jest możliwe.

Hato jest niezwykle wszechstronnym zawodnikiem. Choć zaczynał karierę jako środkowy obrońca, w tym sezonie gra głównie na lewej stronie, a także jako wahadłowy. Arsenal widzi w nim zawodnika o podobnym profilu do Riccardo Calafioriego, który potrafi dostosować się do różnych ról na boisku. Sam Hato wyraża chęć spróbowania swoich sił w silniejszym klubie i przeprowadzki do Premier League.

Zainteresowanie 19-latkiem wyraża również Liverpool. Jednak to londyńska drużyna od dawna prowadzi obserwację 5-krotnego reprezentanta Holandii. Kontrakt wielkiego talentu z holenderską ekipą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku. Portal Transfermartk.de wycenia Hato na 30 mln euro.