Manchester United podczas okresu przygotowawczego boryka się z dużą liczbą kontuzji. Czerwone Diabły potwierdziły, że Leny Yoro będzie niedostępny do gry przez 3 miesiące.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man United

Yoro wypada na trzy miesiące, kontuzjowani są też Hojlund, Rashford i Antony

Manchester United po ciężkim, a zarazem nieudanym sezonie rozpoczął przygotowania do nowej kampanii. Choć wydawało się, że na Old Trafford w przerwie wakacyjnej będziemy świadkami zmiany szkoleniowca, to Erik ten Hag pozostał na stanowisku trenera. Holender cieszy się zaufaniem władz klubu i otrzymał szansę rehabilitacji za poprzednie kiepski wyniki. Czerwone Diabły formę na przyszłe rozgrywki Premier League i Ligi Europy szlifują w USA, gdzie przebywają na przedsezonowym tournée.

Niestety przygotowania do nowego sezonu zakłócają liczne kontuzje. Najpierw poważnego urazu doznał nowy nabytek Manchesteru United – Leny Yoro. Francuz w spotkaniu z Arsenalem musiał zejść z boiska, a jak się później okazało, doznał urazu kości śródstopia. Absencja nowego zawodnika Czerwonych Diabłów ma potrwać aż trzy miesiące, co przekazał Fabrizio Romano.

Lista kontuzjowanych w zespole Erika ten Haga jest znacznie dłuższa. Na początku sezonu holenderski szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z Rasmusa Hojlunda. Duńczyk będzie nieobecny przez okres sześciu tygodni. Ponadto w ostatnim meczu kontrolnym z Realem Betisem kontuzji nabawili się Marcus Rashford i Antony.

Klub z Old Trafford sezon rozpocznie za tydzień w sobotę (10 sierpnia) od meczu o Tarczę Wspólnoty. Rywalem Manchesteru United będzie Manchester City, czyli triumfator Premier League. Tydzień później w lidze zmierzą się na własnym stadionie z Fulham.