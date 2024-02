Arka Gdynia poinformowała w oficjalnym komunikacie o pozyskaniu nowego zawodnika. Szeregi zespołu z Gdyni wzmocnił Alassane Sidibe. Środkowy pomocnik do ekipy z Fortuna 1 Ligi dołączył na wypożyczenie.

fot. Stanisław Wrzosek - Arka.gdynia.pl Na zdjęciu: Alassane Sidibe

Nowym zawodnikiem Arki Gdynia została Alassane Sidibe

21-latek do ekipy z Fortuna 1 Ligi trafił z Atalanty

Zawodnik zasilił Arkowców na zasadzie wypożyczenia

Alassane Sibide został nowym zawodnikiem Arki

Arka Gdynia w trakcie trwającego sezonu ma ambitny plan związany z wywalczeniem awansu do PKO Ekstraklasy. Pomóc w zrealizowaniu tego celu ma nowy piłkarz.

“Środkowy pomocnik z Wybrzeża Kości Słoniowej, Alassane Sidibe, wiosną będzie grał w Arce Gdynia. Został wypożyczony do 30 czerwca 2024 roku z opcją pierwokupu z Atalanty Bergamo” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Arkowców.

21-letni piłkarz to zawodnik, będący wychowankiem La Dei. Trafił do Atalanty w lipcu 2018 roku. Ostatnio występował natomiast w drużynie ekipy z Bergami w Serie C – A. Rozegrał w tym sezonie 14 meczów, notując w nich jedną asystę.

W swoim piłkarskim CV młody piłkarz ma też takie kluby jak Ascoli czy Cosenza. W pierwszym zespole Atalanty wystąpił raz, notując jednocześnie jedno spotkanie w Serie A.