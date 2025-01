fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Karol Czubak

Czubak odchodzi. Arka wiosną bez najlepszego strzelca

Arka Gdynia walczy o awans do Ekstraklasy. Jesienią punktowała na dobrym poziomie, co pozwoliło jej zajmować na półmetku rozgrywek drugą lokatę. W rundzie wiosennej będzie musiała sobie jednak radzić bez najlepszego strzelca. Drużynę opuszcza Karol Czubak, który do tej pory zgromadził 15 bramek, a łącznie dla gdyńskiego klubu uzbierał 66 trafień w 130 występach. Podczas wtorkowego zgrupowania przed wyjazdem na obóz przygotowawczy zabrakło snajpera, co oznacza, że jego przenosiny do Belgii są już przesądzone.

Czubak zostanie zawodnikiem belgijskiego KV Kortrijk. Do samego końca kibice Arki mieli nadzieję, że ten nie osłabi zespołu w trakcie sezonu, lecz był zdeterminowany, aby już teraz opuścić pierwszą ligę.

KV Kortrijk próbowało wynegocjować korzystniejsze warunki, ale Arka Gdynia miała jeden warunek – transfer dojdzie do skutku jedynie w przypadku aktywowania klauzuli wykupu. Belgowie przez pewien czas się wahali, ale ostatecznie zrozumieli, że w innym przypadku Czubak do nich nie trafi. Wicelider pierwszej ligi na odejściu gwiazdy zarobi około 700 tysięcy euro.

KV Kortrijk znajduje się w strefie spadkowej belgijskiej ekstraklasy, a do bezpiecznego miejsca traci siedem punktów. Klub inwestuje duże pieniądze, aby ostatecznie wywalczyć utrzymanie. Pomóc ma w tym Czubak, który długo czekał na transfer zagraniczny.