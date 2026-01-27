Arka chce pomocnika. Grał w Premier League, ma zarabiać najwięcej w zespole

23:01, 27. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Foot Mercato

Arka Gdynia jest zainteresowana pozyskaniem nowego pomocnika. Chodzi o niejakiego Nampalysa Mendy’ego z angielskiego Watfordu. W przeszłości występował on m.in. w Premier League. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Foot Mercato".

Piłkarze Arki Gdynia
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Gracz ze sporym doświadczeniem na celowniku Arki

Arka Gdynia w tym sezonie radzi sobie przeciętnie, ale chyba i tak lepiej, niż wielu by się tego spodziewało. Przynajmniej na to wskazuje tabela, bowiem jeśli chodzi o same poczynania zespołu Dawida Szwargi na murawie, to – mówiąc dość eufemistycznie – jest różnie. Niemniej biorąc pod uwagę, że ich głównym celem jest utrzymanie w lidze, to do tej pory realizują go skutecznie. Rundę jesienną zakończyli na 12. miejscu w stawce, czyli wyżej chociażby od Widzewa Łódź.

Wiadomo jednak, że na wiosnę walka w naszej lidze się zdecydowanie zaostrzy. Wiele wskazuje na to, że czekają nas niezwykle wyrównane miesiące zarówno na górze, jak i na dole tabeli. Dlatego klub z Trójmiasta chce się wzmocnić. Według informacji przekazanych przez serwis „Foot Mercato”, na celowniku Arki Gdynia znalazł się Nampalys Mendy. 33-letni Senegalczyk obecnie występuje w barwach angielskiego Watfrodu.

POLECAMY TAKŻE

Dawid Szwarga
Arka Gdynia potwierdza transfer defensora. Ma pomóc w utrzymaniu
Dawid Szwarga
Ten transfer Arki się oddala?! Nie ma konkretów ws. obrońcy
Dawid Szwarga
Arka Gdynia blisko drugiego transferu. Obrońca o krok od beniaminka Ekstraklasy

Co ważne, Gdynianie mieli mu już zaproponować kontrakt, który byłby najwyższy w całym zespole. Trudno się jednak dziwić, bowiem ten defensywny pomocnik na koncie ma blisko sto występów w Premier League i prawie 165 w Ligue 1. W swojej karierze reprezentował barwy OGC Nice, AS Monaco, a Leicester City płaciło za niego 15,5 miliona euro. 35 razy zagrał on także w reprezentacji Sengalu. Naturalnie – jak można się domyśleć – szkopuł w tym, że w tym sezonie rozegrał osiem spotkań, a dokładnie 415 minut.