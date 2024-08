fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Vitor Roque negocjuje z Realem Betis

FC Barcelona w ofensywie może dzisiaj liczyć przede wszystkim na Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski zaczął ligowe zmagania od dubletu. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że wkrótce Polakowi ubędzie rywal do gry w wyjściowym składzie Katalończyków. Informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że coraz bliżej zmiany barw klubowych jest Vitor Roque. Zawodnik może dołączyć do Realu Betis. Ostatnio w Barcelonie miała pojawić się delegacji Andaluzyjczyków na czele z dyrektorem generalnym klubu Jose Miguel Alarcon i dyrektorem sportowym Manu Fajardo. Ponadto obecny był Joaquin, który jest w klubie z Sewilli kimś w rodzaju doradcy zarządu Realu Betis. Cała trójka ma mieć wpływ na transfer zawodnika.

Na dzisiaj negocjacje trwają i wciąż są omawiane ewentualne szczegóły transakcji. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to można spodziewać się tego, że Los Verdiblancos będą celować w czołowe lokaty w tabeli ligi hiszpańskiej na koniec sezonu.

Vitor Roque to 19-latek, który do Barcy dołączył w styczniu tego roku z Athletico PR za 40 milionów euro. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika szacowana jest na 30 milionów euro. Piłkarz ma umowę ważną z Katalończykami do końca czerwca 2031 roku. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił w 16 spotkaniach, notując w nich dwa trafienia.

