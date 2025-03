Antony odejdzie z Man Utd do absolutnego giganta? Sensacyjny kierunek transferu

Antony wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium - poinformował portal Fichajes. Wypożyczony z Man Utd do Betisu skrzydłowy wydaje się powoli wracać do formy.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony na celowniku Bayernu Monachium

Antony to piłkarz, za którego Manchester United zapłacił w 2022 roku aż 95 milionów euro. Niestety dla Czerwonych Diabłów okazał się to kompletny niewypał transferowy, bo Brazylijczyk oprócz nielicznych przebłysków regularnie zawodził. Dobitnie potwierdzają to jego statystyki – w 96 meczach dla klubu z Old Trafford napastnik zdobył zaledwie 12 bramek i zanotował 5 asyst.

Cierpliwość klubu wyczerpała się tej zimy, gdy zdecydowano się wypożyczyć Antony’ego do Realu Betis. W Hiszpanii skrzydłowy niespodziewanie odżył, notując dwa gole i dwie asysty w pierwszych czterech spotkaniach. Ten fakt wzbudził zainteresowanie innych znanych drużyn, które wiedzą, że Man Utd planuje sprzedaż Brazylijczyka.

Zobacz WIDEO: Gwiazdor Manchesteru United kibicem… Radomiaka

Antony nie ma zbyt dobrej opinii na Old Trafford, dlatego możliwe, że Man Utd sprzeda go po promocyjnej cenie i to nawet pomimo lepszych występów w Betisie. Według portalu Fichajes tę okazję może zechcieć wykorzystać Bayern Monachium, który poszukuje dodatkowych opcji na boki ataku.

Wszystko oczywiście zależy od dalszych poczynań Brazylijczyka w Hiszpanii. Po czterech obiecujących meczach przyszedł mały kryzys, bo od trzech spotkań Antony nie był zaangażowany bezpośrednio w żadnego gola. Niemniej jednak z nim na boisku Betis zwycięża i pokonał nawet Real Madryt 2:1.