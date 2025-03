Griezmann opuści Atletico. Francuz chce dołączyć do tego klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann chce zasilić szeregi Los Angeles FC

Antoine Griezmann jest gwiazdą Atletico Madryt, ale szykuje się do wielkiej zmiany w karierze. Zgodnie z doniesieniami Matteo Moretto, francuski napastnik zamierza przenieść się do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma dołączyć do Los Angeles FC w Major League Soccer. Spotkanie z przedstawicielami klubu odbędzie się podczas nadchodzącej przerwy reprezentacyjnej. Głównie z powodów rodzinnych piłkarz podjął decyzję o opuszczeniu Europy.

Chociaż negocjacje z amerykański klubem są już na zaawansowanym etapie, formalności związane z transferem reprezentanta Francji wciąż nie zostały zakończone. Szczególnie biorąc pod uwagę, że Griezmann ma ważny kontrakt z Rojiblancos do 2026 roku. Jednak dzięki dobrej współpracy z klubem, Atletico nie będzie stawiać przeszkód w przeprowadzce Griezmanna do MLS.

Doświadczony napastnik pożegna się z La Liga po zakończeniu sezonu. Griezmann przeniesie się do Los Angeles, gdzie będzie miał okazję grać u boku rodaków, Oliviera Girouda i Hugo Llorisa. 33-latek w trakcie swojej kariery w Atletico strzelił 197 goli w 430 występach. Warto podkreślić, że zdołał odzyskać zaufanie fanów Atletico po kontrowersyjnym powrocie z Barcelony w 2021 roku.