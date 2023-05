IMAGO / Urbanandsport Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati został zaoferowany Arsenalowi

Napastnik nie ma pewnego miejsca w składzie FC Barcelony

Duma Katalonii musi sprzedać kilku graczy, aby dostosować się do finansowego fair play

Ansu Fati trafi do Arsenalu?

Ansu Fati wystąpił aż w 35 spotkaniach FC Barcelony w rozgrywkach La Liga obecnej kampanii, jednak średnio na boisku przebywał tylko około 38 minut. 20-letni napastnik nie jest pierwszym wyborem Xaviego Hernandeza i często spekuluje się, że może odejść z klubu.

Blaugrana musi sprzedać kilku zawodników, by dopasować się do zasad finansowego fair play, a jednym z nich ma być właśnie Ansu Fati, który nie prezentuje najlepszej formy w ostatnich miesiącach. Ponadto, jeśli do klubu trafi Messi to 20-latek spadnie jeszcze niżej w hierarchii.

Tymczasem według AS, FC Barcelona zaoferowała swojego piłkarza Arsenalowi, który będzie szukał wzmocnień na kilku pozycjach. Napastnik jest wyceniany na około 35 mln euro. Ansu Fati nie chce jednak opuszczać blaugrany, a jego ojciec zapowiedział, że gracz pozostanie w Katalonii.

