Ansu Fati może kolejny raz zmienić klub, może wzmocnić rywala Barcelony w La Liga

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati na celowniku Sevilli

Ansu Fati ostatni sezon na zasadzie wypożyczenia spędził w barwach Brighton & Howe Albion. W angielskiej ekipie zawodnik rozegrał 19 spotkań w Premier League, notując w nich dwa trafienia. Z dniem 1 lipca piłkarz znów zawita w FC Barcelonie. Niemniej wygląda na to, że reprezentant Hiszpanii wkrótce znów zmieni barwy klubowe.

Dziennikarz Toni Juanmarti przekazał na platformie X, że Ansu Fati może w kolejnej kampanii bronić co prawda barw ekipy z La Liga. Zainteresowanie zawodnikiem wykazuje natomiast Sevilla. Zwolennikiem rozwiązania z pozyskaniem piłkarza w szeregach Andaluzyjczyków jest trener Garcia Pimienta, który w nowej kampanii będzie odpowiedzialny za rezultaty drużyny z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan.

Ansu Fati to wychowanek FC Barcelony, który do pierwszej drużyny ekipy z Camp Nou dołączył we wrześniu 2020 roku. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się z kolei w wysokości 25 milionów euro.

Gdyby faktem stała się przeprowadzka Ansu Fatiego do Sevilli, to o miejsce w składzie mógłby rywalizować z Lucasem Ocamposem. 12-krotny reprezentant Argentyny ma umowę ważną z Andaluzyjczykami do 2025 roku. Piłkarz trafił do Sevilli w 2019 roku z Olympique Marsylia za 19 milionów euro.

Czytaj więcej: Jarosław Królewski: W najgorszej wersji 13 mln dla klubu