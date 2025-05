Napastnik opuści Atletico po dziesięciu latach? Może wrócić do ojczyzny

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Angel Correa przykuł uwagę River Plate

Kontrakt Angela Correi z Atletico Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a więc do zakończenia kampanii 2025/2026. Wszystko wskazuje na to, że umowa między stronami nie zostanie wypełniona do końca, ponieważ 30-letni skrzydłowy ma zmienić otoczenie podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w ostatnim czasie doświadczony zawodnik otrzymał kuszące oferty od klubów z Argentyny oraz Meksyku.

Jeśli chodzi o ewentualny powrót do ojczyzny, to prawego napastnika chce ściągnąć do siebie River Plate. Co do potencjalnej przeprowadzki do Ameryki Północnej, w grę wchodzi transfer do zespołu z ligi meksykańskiej – Tigres UANL. Zatem niewykluczone, że 27-krotny reprezentant Argentyny będzie ponownie występował na rodzimych boiskach. Gdyby trzydziestolatek ostatecznie związał się z drużyną z siedzibą w Buenos Aires, to wróciłby do domu po ponad dziesięciu latach spędzonych w Europie.

„Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii” [WIDEO]

Angel Correa z powodzeniem przywdziewa koszulkę Atletico Madryt od stycznia 2015 roku, kiedy przeniósł się na jeszcze wtedy Estadio Vicente Calderon za ponad 10 milionów euro z San Lorenzo, gdzie stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Mistrz świata z 2022 roku w trykocie ekipy Los Rojiblancos rozegrał łącznie 462 mecze, w których zdobył 87 bramek i zaliczył 65 asyst. Serwis „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową skrzydłowego na 15 milionów euro, a hiszpański klub podobno oczekuje za niego około 20 milionów euro.