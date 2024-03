IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Andrea Colpani

Andrea Colpani nie może narzekać na brak zainteresowania

Włoch znalazł się na oku Lazio i Atalanty

Co ciekawe, “La Dea” ma 30% zniżki na transfer 24-latka

Andrea Colpani na celowniku Lazio i Atalanty

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że w letnim okienku może dojść do ciekawego transferu wewnątrz Serie A. Andrea Colpani, który rozgrywa świetny sezon, znalazł się na oku Lazio oraz Atalanty. Piłkarz obecnie reprezentuje barwy Monzy.

Włoski dziennikarz zdradził, że chrapkę na transfer 24-latka ma poważną właśnie klub z Bergamo. Z uwagi na to, że Włoch jest wychowankiem “La Dei”, drużyna może go pozyskać za 30% niższą kwotę. Co stawiać ich może na “pole-position” do pozyskania tego piłkarza.

Andrea Colpani w obecnie trwającej kampanii ligowej rozegrał 27 spotkań w barwach Monzy. W tym czasie udało mu się siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć dwie asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia włoskiego pomocnika na 15 milionów euro.

