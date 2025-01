Manchester City idzie na całość. Planuje sprowadzić dwóch piłkarzy Juventusu

Andrea Cambiaso oraz Douglas Luiz to kolejne cele transferowe Manchesteru City. Obywatele chcą dogadać się z Juventusem jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego - podaje we wtorkowe popołudnie serwis GiveMeSport.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola się nie zatrzymuje. Chce Andreę Cambiaso i Douglasa Luiza

Manchester City prezentuje się poniżej oczekiwań podczas aktualnego sezonu, czego efektem jest dopiero 4. miejsce w tabeli Premier League. Dlatego mistrzowie Anglii wykazują ponadprzeciętną aktywność na rynku transferowym. Dotychczas na Etihad Stadium trafili Omar Marmoush (napastnik), Abdukodir Khusanov (stoper) oraz Vitor Reis (stoper). Wszystko wskazuje na to, że włodarze Obywateli nie zakończyli jeszcze styczniowych zakupów, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji mediów.

Jak ujawnił brytyjski serwis “GiveMeSport”, Manchester City ma chrapkę na zakontraktowanie dwóch zawodników na co dzień występujących w Juventusie – Andrei Cambiaso i Douglasa Luiza. W przypadku tego pierwszego piłkarza w grę wchodzi transfer definitywny, a Stara Dama liczy na zarobek w wysokości 65-80 milionów euro. Natomiast drugi z wymienionych zawodników może być dostępny na zasadzie wypożyczenia.

Władze The Citizens mają nadzieję, że uda im się dojść do porozumienia z Juventusem jeszcze przed zamknięciem zimowego okienka transferowego, które zbliża się wielkimi krokami. Andrea Cambiaso jest 24-letnim włoskim lewym obrońcą, a przenosiny na Etihad Stadium byłyby dla niego pierwszą zagraniczną przygodą w karierze. Z kolei Douglas Luiz, 26-letni brazylijski środkowy pomocnik, miał już okazję grać na Wyspach Brytyjskich.

Co ciekawe, wychowanek Vasco da Gamy w latach 2017-2019 był piłkarzem Manchesteru City, ale nie zaliczył oficjalnego debiutu. Następnie przeprowadził się do Aston Villi, gdzie był absolutną gwiazdą. Jego pobyt w Turynie póki co jest jednak kompletnie nieudany.