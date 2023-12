Andre, zawodnik Fluminense, jest rozchwytywany na rynku transferowym. Defensywny pomocnik w rozmowie z Benem Jacobsem ujawnił, że byłby zainteresowany przeprowadzką do Barcelony.

IMAGO / Richard Callis Na zdjęciu: Andre

Andre w styczniowym okienku ma przenieść się do Europy

Największe zainteresowanie 22-latkiem płynie z Premier League

Brazylijczyk nie pogardziłby też przenosinami do La Liga

Andre: Mając wybór wolałbym dołączyć do Barcy

Wszystko wskazuje na to, że Andre w najbliższym zimowym oknie transferowym wreszcie przeprowadzi się do Europy. O czterokrotnego reprezentanta Brazylii zabiegają takie zespoły jak m.in. Liverpool oraz Arsenal. 22-letni defensywny pomocnik w ostatniej rozmowie “puścił oczko” do Barcelony.

– FC Barcelona i Real Madryt to bez wątpienia dwa wielkie kluby, ale myślę, że mając wybór wolałbym dołączyć do Barcy – powiedział Andre w wywiadzie dla Bena Jacobsa (cytat za: Fabrizio Romano).

– Oglądam Premier League i moim wielkim marzeniem jest pewnego dnia zagrać w tej lidze. W tym momencie skupiam się jednak na dokończeniu sezonu z Fluminense i spełnieniu naszego pragnienia o wygraniu Klubowych Mistrzostw Świata – dodał brazylijski pomocnik w ostatniej rozmowie.