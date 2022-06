PressFocus Na zdjęciu: Luka Jović

Carlo Ancelotti może zablokować transfer Luki Jovicia do Fiorentiny. Napastnik nie spełnił w stolicy Hiszpanii pokładanych w nim nadziei, ale mimo to włoski trener nie jest chętny do pozbycia się Serba.

Włoskie media informują, że Luka Jović może trafić na roczne wypożyczenie do Fiorentiny

Z takiego rozwiązania nie jest zadowolony trener Realu Madryt

Zdaniem florenckiego Radio Bruno Carlo Ancelotti może zablokować ten ruch

Ancelotti chce zatrzymać Jovicia w Realu Madryt

W środowym poranek pojawiły się informacje, że w przyszłym tygodniu Luka Jović przejdzie testy medyczne w Fiorentinie i najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu we Florencji. Część wynagrodzenia nadal miałby pokrywać Real Madryt, co jest znakomitym rozwiązaniem dla toskańskiego klubu. Włosi liczą, że serbski napastnik odbudowałby na Półwyspie Apenińskim dawną formę z czasów gry dla Eintrachtu Frankfurt skąd trafił na Santiago Bernabeu za 63 miliony euro.

24-latek zaliczył w minionym sezonie zaledwie 19 występów w barwach Realu Madryt, strzelając jednego gola i notując trzy asysty. Mimo to, Carlo Ancelotii chciałby zatrzymać Serba w Hiszpanii.

Jak podaje florenckie Radio Bruno włoski szkoleniowiec Realu Madryt nie jest zadowolony z takiego rozwiązania. Co więcej, dziennikarze utrzymują, że władze klubu miały podjąć decyzję o oddaniu Jovicia bez wiedzy trenera, co miało wywołać spore oburzenie Ancelottiego.

Póki co nie wiadomo czy to chwilowe trudności z dokończeniem tej operacji, czy rzeczywiście Carlo Ancelotti stanie okoniem i zablokuje wypożyczenie Jovicia do Fiorentiny.

