Carlo Ancelotti szykuje się do podpisania nowej umowy z brazylijską federacją. Strony już się dogadały. Włoch pozostanie na stanowisku, niezależnie od wyniku na mundialu - informuje „The Athletic”.

fot. Andre Paes / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti świetnie się odnalazł. Podpisze umowę na lata

Carlo Ancelotti latem zakończył swoją przygodę na Santiago Bernabeu. Po bardzo nieudanym sezonie strony zdecydowały, że to odpowiedni moment, aby się rozstać. Jego następcą w Realu Madryt został Xabi Alonso, zaś ten objął stanowisko selekcjonera reprezentacji Brazylii. Tamtejsza federacja polowała na niego od dawna i przekonała do objęcia kadry, gdy ten nie miał już szans na pozostanie w Madrycie.

Choć do tej pory Ancelotti poprowadził Brazylię w ośmiu meczach, z czego wygrał raptem połowę, wśród działaczy panuje przekonanie, że to odpowiednia postać do pełnienia tej funkcji. Oczyścił atmosferę w szatni i ma świetny kontakt z gwiazdami, w szczególności tymi, z którymi współpracował wcześniej w Realu.

Ancelotti jest związany ze światowym gigantem do końca tegorocznego mundialu. Od tygodni w mediach pojawiały się natomiast sugestie, że współpraca będzie trwała znacznie dłużej. Już w grudniu miały ruszyć rozmowy w sprawie przedłużenia umowy. „The Athletic” ujawnia, że nastąpiło pełne porozumienie. Wkrótce dokumenty mają zostać podpisane. Ancelotti pozostanie na stanowisku selekcjonera Brazylii do 2030 roku, niezależnie od wyników na najbliższych mistrzostwach świata.