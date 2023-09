IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat w końcówce okienka wreszcie zdołał opuścić Fiorentinę

Marokańczyk trafił do Manchesteru United

Swoim wpisem na profilu instagramowym przywitał się z fanami Czerwonych Diabłów

“Reprezentowanie tej koszulki to marzenie”

Sofyan Amrabat od początku letniego okienka naciskał na odejście z Fiorentiny. Zdawał sobie sprawę, że jego pozycja na rynku urosła po Mistrzostwach Świata w Katarze. Interesowała się nim też, choćby, FC Barcelona. Reprezentant Maroka dopiął swego dopiero ostatniego dnia okna. Przeniósł się do Manchesteru United na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 25 milionów euro. Co prawda fani nieco poczekają na debiut nowego gracza z powodu kontuzji, ale ten już się z nimi przywitał.

“Czuję honor i dumę z powodu dołączenia do tego wielkiego klubu, klubu pełnego historii i pasji! Reprezentowanie tej koszulki jest marzeniem. Dam z siebie absolutnie wszystko, by bronić herbu. Nie mogę doczekać się postawienia stopy w Teatrze Marzeń, moim nowym domu. Dziękuję wszystkim fanom za ciepłe przywitanie, sprawmy, że zapamiętamy ten sezon!” – możemy przeczytać na profilu instagramowym piłkarza.

Amrabat w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań dla Fiorentiny we wszystkich rozgrywkach. Zanotował jedną asystę w Serie A.

