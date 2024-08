Manchester City zdecydował się sprzedać Juliana Alvareza w letnim oknie transferowym. Jak podaje Fabrizio Romano wśród klubów, do których może trafić gwiazdor wymienia się PSG i Atletico Madryt.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez dostanie zgodę na transfer, Manchester City czeka na oferty

Julian Alvarez po zakończonym sezonie zaskoczył nie tylko kibiców, ale również samego szkoleniowca Pepa Guardiolę. Argentyńczyk otwarcie zapowiedział chęć opuszczenia Manchesteru City w poszukiwaniu regularnej gry w wyjściowym składzie. Podczas pobytu w Anglii głównie pełnił rolę drugoplanową, bowiem niekwestionowaną gwiazdą Obywateli jest Erling Haaland. Wobec tego napastnik skupił się na znalezieniu nowego klubu, a agent piłkarza lada chwila pojawi się w Europie.

O nadchodzącej wizycie agenta Alvareza w Europie poinformował Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz przekazał również, że Manchester City pozwoli mu odejść, lecz stawia konkretny warunek. Kwota transferu reprezentanta Argentyny musi być na tyle wysoka, aby przekonać władze klubu do rozstania z piłkarzem. The Citiziens nie mają zamiaru akceptować propozycji, które wyniosą ok. 40-50 mln euro.

Wśród klubów, które wymienia się w walce o transfer Juliana Alvareza znajduje się Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt. Oba zespoły regularnie kontaktują się z przedstawicielami Argentyńczyka, aby przekonać go do wyboru ich klubu.

Alvarez do Anglii przeprowadził się latem 2022 roku z River Plate za 21,4 mln euro. W koszulce The Citiziens rozegrał łącznie 103 mecze, w których 36 razy zdobył bramkę i zaliczył 18 asyst. Mimo zaledwie 24-lat ma na swoim koncie triumf m.in. w Lidze Mistrzów, Premier League, Copa America czy Mistrzostwach Świata.