Allegri po rozstaniu z Juve z pierwszym zainteresowaniem

Massimiliano Allegri kuszony przez Al-Ittihad

Massimiliano Allegri zaliczył ostatnio rollercoaster emocji. Włoch najpierw mógł radować się po zwycięstwie Juventusu w Pucharze Włoch z Atalantą. Z kolei niedługo potem został zwolniony przez klub z Turynu za karygodne według sterników Bianconerich zachowanie w trakcie rywalizacji Juve z ekipą z Bergamo.

Ekipę z Turynu najpewniej niebawem przejmie Thiago Motta. Były reprezentant Włoch, prowadzący ostatnio rewelację ligi włoskiej Bolognię, ma chęć, aby sprawdzić się w szeregach giganta Serie A. Marca podaje natomiast, że Allegri znalazł się na radarze Al-Ittihad. Doświadczony szkoleniowiec, mający w swoim CV takie ekipy jak AC Milan czy Juventus, mógłby wnieść ekipę z Arabii Saudyjskiej na nowy poziom.

Ewentualna przeprowadzka Allegriego do Al-Ittihad sprawia, że rodzą się pytania, jak włoski trener poradziłby sobie w innej lidze, niż Serie A. Niemniej sukcesy i umiejętność współpracy z zawodnikami na najwyższym poziomie mogą sugerować, że to być ciekawa zmiana. Tym bardziej ze Allegri w saudyjskiej mógłby współpracować z takimi graczami jak: Luiz Felipe, Fabinho, N’Golo Kante czy Jota. To sprawia, że 56-latek urodzony w Livorno miałby solidne fundamenty do tego, aby stworzyć ciekawy projekt. Allegri w Al-Ittihad miałby być następcą Marcelo Gallardo.

