PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Maignan łączony z odejściem z Milanu

Mike Maignan przeżył trudne miesiące w barwach Milanu. Choć klub obiecał mu nowy kontrakt, do dziś nie doszło do oficjalnego przedłużenia współpracy. Zawodnik coraz wyraźniej sygnalizuje chęć zmiany otoczenia. Transfer do Chelsea był niemal sfinalizowany, ale ostatecznie rozmowy upadły, a na rynku pozostało niewiele atrakcyjnych kierunków dla francuskiego bramkarza.

Massimiliano Allegri, nowy trener Rossonerich, zamierza odegrać kluczową rolę w walce o zatrzymanie Maignana. Już na początku tygodnia planowane jest spotkanie, podczas którego szkoleniowiec przedstawi bramkarzowi wizję nowego Milanu i spróbuje wciągnąć go w projekt budowy drużyny zdolnej do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Zobacz również: Inter sięgnął po Polaka dryblera – jak to się stało? (WIDEO)

Jednym z argumentów, które mogą przekonać Maignana do zmiany decyzji, jest zatrudnienie Claudio Filippiego – legendarnego trenera bramkarzy Juventusu. Jego doświadczenie i autorytet mogą mieć istotne znaczenie w negocjacjach z francuskim golkiperem.

Choć Maignan nadal nie porzucił myśli o przejściu do Chelsea. The Blues zaproponowali mu możliwość podpisania kontraktu w lutym 2026 roku, co oznaczałoby darmowy transfer latem przyszłego roku. Na razie to tylko teoretyczna opcja. Milan nie rezygnuje i podejmie ostatnią próbę – z pomocą Allegriego, Igli Tare i ambitnych celów na przyszłość.